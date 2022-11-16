Сегодня состоялось заседание Аудиовизуального совета.

Как сообщили в Аудиовизуальном совете, на заседании обсуждалось нарушение закона в эфире канала «Space TV» и были рассмотрены два обращения, поступившие в Совет в связи с получением лицензии вещателя платформы, не осуществляющего спутниковое вещание.

Сначала был рассмотрен факт допущения информации, пропагандирующей насилие и жестокость, в программе «Gəl danış», транслировавшейся с 12:00 до 14:45 14 ноября 2022 года в эфире телеканала «Space TV», и нарушения Закона Азербайджанской Республики «О медиа».

Руководствуясь статьями 41.1.1 и 41.5 Закона Азербайджанской Республики «О Медиа», Совет принял решение о приостановки вещания программ в эфире «Space TV» 17 ноября 2022 года на 3 часа (с 12:00 до 15:00).