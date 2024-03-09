Великобритания увеличивает свои расходы на беспилотники для Украины. Британское правительство хочет поддержать Киев в общей сложности 10 000 беспилотниками. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс накануне вечером, после визита министра в Киев.

«Я усиливаю наше обязательство вооружить Украину самыми современными беспилотными летательными аппаратами непосредственно от ведущей в мире оборонной промышленности Великобритании — прямо с завода на передовую. Я призываю международных партнеров присоединиться к усилиям Великобритании», — заявил Шэппс на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лондон увеличит существующее обязательство по поставке беспилотников на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов до 325 миллионов фунтов стерлингов (около 380 миллионов евро), написал Шэппс на сайте X. «Беспилотники меняют ход конфликта», — резюмировал Шэппс.

Согласно заявлению его министерства, в основном это будут так называемые беспилотники с видом от первого лица (FPV). Они успешно использовались для обхода российских средств ПВО и поражения целей, сообщается в британском пресс-релизе. Кроме того, речь идет о 1000 беспилотников-камикадзе, а также разведывательных и военно-морских дронах.

По словам Шэппса, украинские вооруженные силы уничтожили почти 30 процентов российского Черноморского флота с помощью британского оружия. Беспилотники доказали свою высокую эффективность, сообщается в заявлении. Вместе с Латвией Великобритания хочет возглавить международную коалицию по наращиванию беспилотного потенциала Украины. (Der Spiegel)