Австралия намерена поставить Украине беспилотные летательные аппараты, чтобы помочь переломить ситуацию в зоне боевых действий. Об этом сообщил министр обороны Ричард Марлз.

«Дроны — это сфера, где у нас есть реальный опыт и возможности, они, как мы думаем, могут изменить ситуацию [на поле боя] к лучшему. Мы хотим внести значимый вклад и поддержать Украину именно тем, что поможет изменить положение, <…> с учетом ключевой роли беспилотных летательных аппаратов в этом конфликте», — сказал Марлз в эфире телеканала ABC.

Министр уточнил, что официально решение о поставке БПЛА Киеву будет принято в «течение предстоящих недель и месяцев», как только в Минобороны Австралии определят размер партии.