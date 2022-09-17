Известный узбекский оперный певец, руководитель ансамбля «Регистан» Хурсанд Шеров едет в Баку на «Птице счастья» — так артист ласково называет свой велосипед.

Как сообщает #, прибытие в столицу Азербайджана 65 — летний Хурсанд планирует к 25 октября, годовщине смерти великого азербайджанского певца Муслима Магомаева.

Шеров — величайший фанат легендарного Магомаева.

Все свои велопробеги он посвящает исключительно ему. Это — уже четвертый. На железном коне — флаги Узбекистана, Азербайджана и России.

Первый велопробег был совершен в 2015 году по маршруту Ташкент – Москва. В 2016 году были совершены сразу два велопутешествия – через Сибирь до Великой Китайской стены по маршруту Ташкент-Урумчи-Пекин, затем возвращение в Ташкент и путь в Баку.

Третий велопробег был совершен в 2019 году, опять по маршруту Ташкент-Москва.

Нынешний путь поющего велосипедиста составит… 14 тысяч километров. Из Ташкента он выехал 22 июня, спел в Киргизии и Казахстане, пересек границу с Россией. Путешествовал по Уралу и затем доехал до Санкт-Петербурга.

«Я везде пел песни Муслима, и везде мне аплодировали», — говорит артист.

В каждом городе, где Хурсанд дает импровизированные концерты, он обязательно проводит мини-опрос: спрашивает жителей, какие песни Муслима Магомаева им больше всего нравятся.

«Часто называют «Ноктюрн», «О море, море», «Ты – моя мелодия», – перечисляет певец. – Но неизменно хит-парад песен Муслима Магометовича много лет возглавляет «Свадьба», ее люди просят исполнять чаще других. И я пою. Но не забываю про неизвестные – например, «Бухенвальдский набат». Она грустная, но поется в ней о нашей истории».

На спортивный велосипед оперный певец сел в 2000 году.

«У меня болело сердце, и врачи не могли поставить диагноз, – вспоминает путешественник. – Тогда я решил совершать оздоровительные велопрогулки. Сердце болеть перестало, а я влюбился в своего железного коня, жизни без него не представлял! Умные люди посоветовали кататься не просто так, а поставить цель. Сначала ездил по маршруту Шелкового пути, а потом решил посвящать свои велопробеги любимому певцу. Тем более, что люди, живущие на всем пространстве бывшего СССР, любят и ценят творчество Магомаева», — рассказывает Хурсанд.

В подарок от вдовы Муслима Магомаева Тамары Синявской артист получил велосипед.

«Катаюсь на нем не часто и очень аккуратно, берегу», — признается он.

За 22 года Хурсанд Шеров выучил азербайджанский язык, и говорит, что в Баку его встречают как дорогого родственника.

Своим примером этот уникальный человек демонстрирует, что невозможное — возможно: «Здоровье дается человеку один раз. Спорт — это молодость, это радость. А спорт и пение — это мост дружбы», — говорит он.

С нетерпением ждем звезду из Ташкента в Баку!