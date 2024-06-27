Члены Организации Североатлантического договора (НАТО) утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы альянса, который он займет 30 сентября, когда закончится срок полномочий нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Это затянувшееся решение, принятое на несколько месяцев позже, чем надеялись многие члены, разрешило внутренний конфликт всего за две недели до того, как союзники соберутся в Вашингтоне на ежегодный саммит, который, как они надеются, послужит демонстрацией единства и силы.

Рютте наследует Столтенбергу, которому при поддержке почти всех членов альянса, удалось после выдвинутого Россией в декабре 2021 года ультиматума НАТО «собирать манатки и убираться на рубежи 1997 года» и полномасштабного ее вторжения в Украину, стремящуюся стать полноправным членом организации и ЕС, достичь еще большего укрепления НАТО, и даже ее расширения за счет новых членов — Швеции и Финляндии.

После февраля 2022 года в ответ на вторжение России в Украину и угрозы НАТО полностью переработала организационную структуру и боевые планы, возрождая подходы времен холодной войны к коалиционной борьбе, которые были отменены в пользу экспедиционных операций в Афганистане и на Балканах.

Еще никогда после холодной войны НАТО не была настолько сильной и консолидированной, как сейчас. Столтенберг отмечает рекордный рост оборонных расходов и производства боеприпасов.

Теперь же ей под руководством нового генсека предстоит укрепить свои силы и справиться с разрастающимся военным конфликтом на своей восточной границе. Тем более, что в случае победы на президентских выборах в США – главного спонсора организации и ведущего ее члена – Дональда Трампа дальнейшая поддержка со стороны США не будет гарантирована. Ведь Трамп в первую свою каденцию серьезно угрожал своим союзникам выходом из состава организации, если они не будут платить взносы и тратить на оборону 2% от ВВП своих стран и даже больше. И теперь в его предвыборной программе этот вопрос снова является приоритетным.

Марк Рютте доказал, пишет The Wall Street Journal, что умеет управлять порой громоздкими коалиционными правительствами, сдвинув свою партию и правительство вправо во время миграционного кризиса в Европе, сохранив стабильность экономики во время финансового кризиса и сумев в течение десятилетия не допустить к власти нидерландских ультраправых.

Постепенно он стал столь же искусен в европейской политике, помогая сдерживать расходы Брюсселя и работая с другими лидерами ЕС над заключением важных сделок, включая соглашение с Турцией о недопущении мигрантов в блок и фонд восстановления после коронавируса в размере 800 миллиардов долларов, который позволил экономике ЕС выжить во время пандемии.

Рютте знаком с Трампом, он был премьер-министром Нидерландов во время президентства Трампа и несколько раз встречался с ним, а это значит, что в случае избрания Трампа глава НАТО будет в определенной степени знаком с лидером самого крупного и влиятельного члена альянса

Рютте входит в число самых долгоживущих европейских лидеров. «Он строит консенсус, и это, прежде всего, работа генерального секретаря, у которого есть только сила убеждения и лидерства, чтобы продвигать альянс вперед», — говорит бывший посол США в НАТО Иво Даалдер.

Рютте единственный политик, который имел смелость публично сказать «нет» Трампу в предыдущую каденцию последнего. В 2018 году в Белом доме Рютте резко возразил Трампу по вопросам трансатлантической торговли во время выступления на телекамеру, на что мало кто из политиков осмеливался.

Спокойно сидя рядом с Трампом, Рютте слушал, как президент объяснял репортерам, что торговая сделка с Европейским союзом — это хорошо, но и отказ от сделки тоже был бы позитивным моментом. «Нет, это не позитивно. Мы должны что-то придумать», — сказал Рютте, улыбаясь.

Однако, в вопросе повышения трат на оборону их позиции совпадают. Рютте в последнее время защищал призывы Трампа к Европе больше тратить на оборону. В начале этого года он сказал в интервью Bloomberg Television, что Трамп «был совершенно прав, заставив нас выполнить обязательства по 2%».

И сегодня, когда в центре Европы уже третий год продолжается масштабная и кровопролитная война с использованием самых современных видов вооружения, в ситуации геополитической неопределенности, когда мир стремительно движется к новой мировой войне, когда растут угрозы европейским странам и государствам Тихо-окенского региона, как никогда необходима дальнейшая консолидация членов НАТО по военной помощи Украине и укреплению обороноспособности ее членов.

И хотя позиции Рютте и возможного следующего президента США в этом вопросе совпадают, но, по всей вероятности, у них могут быть существенные разногласия относительно украинского вопроса. Обнародованный на днях советниками Трампа мирный план по Украине, согласно которому Трамп в случае избрания намерен прекратить войну угрозами обеим сторонам военного конфликта — Киеву в случае отказа от переговоров прекращением поставок оружия Украине, а Москве, напротив, увеличением этих поставок, — является очевидным свидетельством того.

Так что, новому генсеку понадобятся в случае победы Трампа все его дипломатические навыки и способность держать удар. Возможно, ему еще не раз придется говорить «нет!».

И, напоследок, кто такой Майк Рютте в личной жизни? Он неженатый и бездетный трудоголик, Рютте избегает личной жизни и, по словам помощников, расслабляется, играя на пианино и посещая оперу. Он давно ездит на работу на велосипеде — привычка, от которой ему, возможно, придется отказаться в мире НАТО, заботящемся о безопасности во время военного конфликта в Европе.

Похоже, НАТО получила отличного генерального секретаря.