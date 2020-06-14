Вашингтон решает, кому доверить Кабул

С некоторых пор США отчего-то стали проявлять неожиданную терпимость в отношении афганских талибов. Ведут с ними переговоры, договорились об обмене пленными между ними и правительственными войсками. А один американский генерал даже заявил на днях, что талибы никогда не угрожали Штатам. Как будто не было войны всех этих лет после атаки террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке. Не уместно ли предположить, что американцы — в целях замирения всего Афганистана — теперь хотят сделать ставку именно на талибов? Раз уж столько времени не могли сломить их.

Кто знает. Во всяком случае, действия США последнего времени в такую логику укладываются, хотя и не всегда, не во всем.

Первые признаки этого движения обозначились несколько месяцев назад, # писало об этом. Тогда США и Талибан заключили соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуске в стране мирного процесса. Но уже через пару дней США с воздуха ударили по позициям Талибана в провинции Гильменд – после того, как Талибан атаковал пост афганских национальных сил безопасности.

Если чуть подробнее, это соглашение США и представители Талибана подписали 29 февраля в Дохе. Его завизировали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и политический лидер Талибана Абдул Гани Барадар.

Сделка предполагает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев после подписания документа; отказ Талибана от использования афганской территории для нападений; сокращение в течение 135 дней, если талибы будут выполнять свои обязательства по соглашению, американского контингента с 13 тыс. до 8,6 тыс.; проведение правительством Афганистана переговоров с Советом Безопасности ООН по исключению членов Талибана из санкционного списка, Вашингтон намерен исключить группировку из своего списка санкций к 27 августа; кроме того, США воздерживаются от применения силы против территориальной целостности Афганистана, обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны и ежегодно будут направлять средства для обучения, консультирования и оснащения сил безопасности Афганистана; афганское правительство освобождает до 5 тыс. заключенных талибов в знак доброй воли в обмен на 1 тыс. сотрудников сил безопасности, удерживаемых талибами.

После этого все шло ни шатко ни валко, без особых новостей, пока ими не поделился вдруг на днях спецпосланник США Залмай Халилзад. Он заявил, что обмен пленными между властями Афганистана и Талибаном достиг ключевого момента, и межафганские переговоры стали близки, как никогда ранее.

Как написал эмиссар США на своей странице в Twitter, «освобождения пленных вышли на новый этап». «Мы приветствуем то, что правительство освободило к настоящему времени более 3 тыс. пленных талибов, а движение Талибан — свыше 500 военнослужащих и полицейских. Важно, чтобы процесс продолжался, и чтобы было снято препятствие на пути освобождения пленных. Контролируемые и направляемые афганцами переговоры должны начаться сразу после этого», — подчеркнул сотрудник Госдепартамента США. Он заверил, что ключевой целью Вашингтона всегда была организация межафганских переговоров.

«Мы приветствуем заявление Талибана, в котором говорится, что оно начнет участие в межафганских переговорах в течение одной недели после выполнения обязательства об освобождении пленных, зафиксированного в нашем соглашении. Несмотря на то, что многие практические детали еще предстоит согласовать, нынешнее развитие всех событий является весьма позитивным», — написал Халилзад.

С его точки зрения, начало межафганских переговоров «как никогда близко», передает ТАСС. «Все стороны должны работать, чтобы как можно скорее сесть за стол переговоров, не дать противникам подорвать процесс и предать надежды афганского народа и его стремление к миру», — убежден американский дипломат.

А генерал Кеннет Маккензи из Центрального командования США (CENTCOM) заявил вдруг, что талибы, с которыми американские военные ведут боевые действия уже почти 19 лет, никогда не угрожали США. Как передает РИА Новости, об этом Маккензи заявил на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

«Угроза для США — это не Талибан. Это никогда не был Талибан. Это те, кому они позволяли жить в Афганистане и угрожать нам. Мы говорим об ИГ и Аль-Каиде»,- заявил Маккензи.

Он сообщил, что талибы «совсем не друзья ИГ», но затруднился сказать, в каких они отношениях с Аль-Каидой. «Время покажет, и мы увидим это по тому, что они делают, а не говорят»,- добавил генерал.

Хорошо бы, конечно, чтобы он оказался прав. Хотя вся предыдущая история говорит об обратном.

А самое удивительное, что после всего этого президент США Дональд Трамп выступил с уведомлением к Конгрессу, в котором заявил, что страна находится в состоянии вооруженного конфликта с талибами и боевые действия по-прежнему продолжаются.

Возникают два вопроса. Как это понимать? И чем это должно закончиться?

То есть, главный американский дипломат по Афганистану говорит, что «уже почти все хорошо», генерал из Центрального командования уверяет об отсутствии угрозы со стороны талибов, и их обоих практически опровергает сам президент Штатов.

Ситуация, прямо скажем, неоднозначная. Вряд ли кто возьмется предсказать, чем закончится вся эта история между Америкой и Талибаном. И позволят ли ему вновь взять власть в Афганистане.