Здание городской администрации Донецка попало под обстрел из реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ. Как сообщил назначенный Россией мэр города Алексей Кулемзин, ранены два мирных жителя.

«Сегодня в 07:37 зафиксировано прямое попадание боеприпаса в здание городской администрации Донецка со стороны Парка кованых фигур», — написал он. В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации также сообщили о «прямом попадании в здание городской администрации» и повреждении трех автомобилей. «Прямое попадание, тяжелое. Принимаются необходимые меры. Здание повреждено очень сильно», — прокомментировал мэр Донецка.

Всего, по словам Кулемзина, в сторону Ворошиловского района Донецка выпустили три ракеты HIMARS. Помимо этого, заявил он, Ленинский район города обстреливают из артиллерии. (moscowtimes.ru)