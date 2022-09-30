Внесены поправки в Закон Азербайджанской Республики «О культурной столице Азербайджана — городе Шуше».

Как сообщили Report в Кабинете министров, Законом № 527-VIGD от 13 мая 2022 года в Закон Азербайджанской Республики «О культурной столице Азербайджана — городе Шуше» была добавлена статья 3-1 «Использование названия города Шуша».

Согласно этой поправке, в названиях юридических лиц, в том числе субъектов медиа, в названиях премий и наград, в названиях мероприятий местного, международного уровня и уровня страны, в том числе спортивных и других соревнований, концертов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров, в коммерческих и рекламных целях, за исключением случаев, определенных законодательством Азербайджанской Республики и президентом страны, использование слова «Шуша» (словосочетание со словом «Шуша») на товарных знаках и географических указателях допускается только с согласия Управления государственного заповедника города Шуша.

С учетом указанной поправки возникла необходимость внесения поправок в соответствующие решения Кабинета Министров и приведение их в соответствие.