В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса

В мессенджере WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио-видеозвонках, теперь общаться по видеосвязи смогут до восьми человек.

Ранее эта функция была доступна только в тестовых версиях. Для ее активации потребуется обновить приложение.

Процесс добавления участников остался прежним — необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.

Необходимость расширить групповые беседы разработчики объяснили эпидемией коронавируса.