В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса

В мессенджере WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио-видеозвонках, теперь общаться по видеосвязи смогут до восьми человек.
Ранее эта функция была доступна только в тестовых версиях. Для ее активации потребуется обновить приложение.
Процесс добавления участников остался прежним — необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.
«Из-за пандемии многие из нас остались вдали от друзей и семьи. Из-за этого люди по всему миру стали чаще использовать голосовые и видео- беседы в WhatsApp», — говорится, как передает РИА Новости, в сообщении компании.