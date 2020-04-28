В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса

В мессенджере WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио-видеозвонках, теперь общаться по видеосвязи смогут до восьми человек.
Ранее эта функция была доступна только в тестовых версиях. Для ее активации потребуется обновить приложение.
Процесс добавления участников остался прежним — необходимо нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей.
«Из-за пандемии многие из нас остались вдали от друзей и семьи. Из-за этого люди по всему миру стали чаще использовать голосовые и видео- беседы в WhatsApp», — говорится, как передает  РИА Новости, в сообщении компании.
| 2020-04-28T21:54:06+00:00 28 апреля 2020, 22:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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