В Великобритании число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч

В Великобритании число выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки выросло на 1035, передает РИА Новости со ссылкой на британское министерство здравоохранения.

Отмечается, что это самое большое увеличение заболевших с 31 января, когда был зарегистрирован первый случай заражения.

Число жертв заболевания достигло 233 человек, увеличившись за сутки на 53.

Как уточняется, всего на территории страны коронавирус был диагностирован у 5018 человек из более 72 тысяч человек, прошедших тестирование.

В связи с коронавирусом в Великобритании закрылись школы, не работают рестораны, кафе и пабы, а также спортивные центры.

Ранее сообщалось, что в Италии за сутки было зафиксировано рекордное число умерших от коронавирусной инфекции — 793 человека. Всего в стране подтверждено свыше 53 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 4825 заболевших.

В России, по последним данным, выявлено 306 случаев коронавирусной инфекции, из них 53 – за последние сутки (aif.ru)