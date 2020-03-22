В Великобритании число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч

В Великобритании число выявленных случаев коронавирусной инфекции за сутки выросло на 1035, передает РИА Новости со ссылкой на британское министерство здравоохранения.

Отмечается, что это самое большое увеличение заболевших с 31 января, когда был зарегистрирован первый случай заражения.

Число жертв заболевания достигло 233 человек, увеличившись за сутки на 53.

В связи с коронавирусом в Великобритании закрылись школы, не работают рестораны, кафе и пабы, а также спортивные центры.

Ранее сообщалось, что в Италии за сутки было зафиксировано рекордное число умерших от коронавирусной инфекции — 793 человека. Всего в стране подтверждено свыше 53 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 4825 заболевших.

В России, по последним данным, выявлено  306 случаев коронавирусной инфекции, из них 53 – за последние сутки (aif.ru)

| 2020-03-22T01:13:30+00:00 22 марта 2020, 04:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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