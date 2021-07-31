В украинской армии женщину впервые назначили на должность командующего, речь идет о Татьяне Остащенко, которая заняла должность командующего медицинских сил ВС Украины.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в пятницу министр обороны страны Андрей Таран.

«Впервые женщина возглавила одно из командований в Вооруженных Силах Украины. Поступательно движемся к построению Вооруженных Сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами. Надо отметить, что свою безусловную поддержку этого выбора после личного общения выразил Верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский», — приводит слова Тарана сайт минобороны.

В самом оборонном ведомстве уточнили, что на должность командующего медицинских сил ВС Украины была назначена Татьяна Остащенко.

«Татьяна Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения. Проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции министерства обороны Украины, поэтому прекрасно понимает тот фронт работ, который необходимо осилить, чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины… Теперь, женщина заняла генеральскую должность командующего и вполне вероятно, что в ближайшей перспективе в Вооруженных Силах появится первая женщина-«бригадный генерал», — добавил Таран.