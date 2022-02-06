В Киеве резервные подразделения украинской армии проводят базовую военную подготовку гражданского населения на случай войны.

В тренингах, организованных при участии Деснянского батальона, штаба обороны Киева и ряда украинских НПО, принимают участие большое количество местных жителей всех возрастных категорий.

Граждане проходят базовую военную подготовку, в том числе по оказанию первой помощи, обращению с оружием и тактике обороны.

Представитель штаба обороны Киева Андрей Рикун рассказал агентству «Анадолу», что учения организованы с целью объединить людей, способных защищать регион.

Рикун рассказал, что участников учат отражать вражескую атаку при необходимости.

«Они узнают, как эвакуироваться в чрезвычайной ситуации, как оказывать первую помощь и как защитить свои семьи», — сказал он.

Представитель штаба отметил, что учения проводятся с 2014 года и будут продолжаться и впредь.