За 36 суток Силами обороны Украины уничтожено 223 дроны—камикадзе иранского производства Shahed-136.

Об этом в Facebook сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

«По состоянию на 19 октября, с первого случая сбития на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136 (13 сентября 2022 года, г. Купянск), противовоздушной обороной Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 223 БПЛА этого типа», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что к уничтожению барражирующих боеприпасов Shahed-136, которые оккупанты маркируют как «Герань-2», привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, зенитные самоходные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные орудия, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.