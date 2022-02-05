В Украине увековечена память первого посла Азербайджана в Украине, видного государственного деятеля и писателя Юсифа Везира Чеменземинли.

В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной в самом престижном учебном заведении страны — Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко — состоялось открытие большой аудитории и барельефа имени Юсифа Везира Чеменземинли, который был первым послом в этой стране в 1918 году.

Открытие аудитории и барельефа имени Чеменземинли в Киевском национальном университете не случайно, так как в свое время именно в этом университете он получил высшее образование.

На церемонии открытия, организованном посольством Азербайджана в Украине совместно с руководством университета, приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Эльмира Ахундова, ректор университета Владимир Бугров, члены коллектива этого высшего учебного заведения, бывший министр иностранных дел Азербайджана, чрезвычайный посол, исследователь периода Азербайджанской Демократической Республики Вилаят Гулиев, внук Чеменземинли, начальник отдела МИД Азербайджана Юсиф Везиров, заместители министров иностранных дел и культуры Украины Микола Точицкий и Ростислав Карандеев, депутаты Верховной Рады, сотрудники посольства, представители азербайджанской диаспоры и местной научной общественности.

Посол Эльмира Ахундова отметила, что увековечение памяти Чеменземинли в Киеве с самого начала было приоритетом: «Мы долго думали, затем посоветовались с ученым-исследователем Вилаятом Гулиевым, после чего выдвинули инициативу об открытии барельефа и аудитории, носящей его имя. Чеменземинли осуществлял здесь не только дипломатическую деятельность, он также активно занимался в Украине общественной и литературной деятельностью. Сегодня презентуемая здесь книга «Студенты» является наглядным результатом его деятельности».

Напомнив, что эти мероприятия происходят накануне 30-летия восстановления дипломатических связей между Азербайджаном и Украиной, посол Эльмира Ахундова рассказала об успешном развитии отношений между нашими независимыми странами за прошедший период.