В ходе войны в Украине погиб командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка, гвардии полковник Константин Зизевский, написал в своём Instagram глава Невинномысска Михаил Миненков.

«Константин был замечательным человеком и верным товарищем. Его похороны пройдут шестого марта Пскове, где похоронен его отец — ветеран Афганской войны Владимир Зизевский», — говорится в сообщении.

247-й гвардейского десантно-штурмовой полк дислоцируется в Ставрополе. Константин Зизевский был командиром полка с 2020 года.