Президент Украины Владимир Зеленский поручил в рамках стратегии кибербезопасности страны создать кибервойска. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

«Для достижения цели Украина сформирует систему действенной киберобороны путем образования в системе Министерства обороны Украины кибервойск и обеспечения их соответствующими финансовыми, кадровыми и техническими ресурсами для сдерживания вооруженной агрессии в киберпространстве и предоставление отпора агрессору», — говорится в документе.

Помимо этого, планируется минимум дважды в год проводить совместные учения с соответствующими подразделениями государств — членов НАТО, а также материально стимулировать специалистов в сфере кибербезопасности, которые находятся на военной, государственной службе, в том числе на государственной службе особого характера, службе в правоохранительных органах или работают по трудовому договору в государственном секторе.