В Украине открыли дело о госизмене в отношении Ермака и Кучмы

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) открыли уголовное дело по подозрению в совершении государственной измены против главы офиса президента страны Андрея Ермака и полпреда Украины на переговорах контактной группы в Минске Леонида Кучмы. Об этом в понедельник сообщил депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович.

«В соответствии с требованием ст. 214 Уголовно-процессуальным кодексом Украины сообщаю, что во исполнение решения Шевченковского районного суда Киева от 23 апреля 2020 года и на основании вашего обращения <…> главным следственным управлением СБУ 6 мая 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены данные о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовным кодексом Украины, по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены», — говорится в ответе заместителя главы СБУ Владимира Горбенко на депутатский запрос, который на странице в Facebook опубликовал Вятрович.

«СБУ, наконец, открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены «отдельными представителями украинской делегации» на переговорах в Минске. Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии указанных в моем обращении «отдельных представителей», ведь речь идет о главе офиса президента Андрее Ермаке и втором президенте Украины Леониде Кучме», — прокомментировал ответ спецслужбы депутат.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 11 марта в Минске, которое прошло при участии заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, договорились создать консультативный совет в составе политической подгруппы. В совет, как предполагалось, с правом решающего голоса должны войти 10 представителей от Украины, 10 — от ДНР и ЛНР, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Данная инициатива вызвала резкую реакцию некоторых политиков в Киеве. Ряд депутатов Рады, в том числе Вятрович, потребовали привлечь Ермака и Кучму к уголовной ответственность за государственную измену. (ТАСС)