Правительство Украины запретило использовать в индивидуальных номерных знаках для автомобилей буквы V и Z в случаях, когда присутствует намек на связанную с Россией символику, говорится в сообщении Министерства внутренних дел страны.

В частности, запрет касается случаев, когда V и Z используются для замены букв З, С, В и Ф. Он также распространяется на символику, «которая ассоциируется» с российской военной операцией, и эмблемы органов власти России и ее вооруженных сил.

«О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет», — говорится в сообщении, передает РБК.