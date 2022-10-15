В Украине объявили награду в $10 тыс. за поимку «экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Гиркина» (более известного как Стрелков) после того, как появились известия о его отправке на фронт. Об этом сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

О таком вознаграждении заявил бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко. Он отметил, что выделил деньги на награду из личных средств и передаст их тому, кто возьмет Гиркина в плен.

Ранее супруга бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) Мирослава Регинская прокомментировала сообщения военкоров, что он ушел на фронт.

Стрелков не делал публикаций в своем Telegram-канале с 10 октября. Военкор Юрий Котенок объяснил молчание публициста тем, что «спустя восемь лет ему разрешено выехать в зону боевых действий».