Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил в среду 27 356 — это максимальный показатель с 4 мая.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил минздрав страны.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне — первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч, однако с середины июля стал вновь увеличиваться.

«Сегодня сделано 278 263 теста, выявлены 27 356 новых случаев COVID-19, умерли 128 человек», — говорится в сообщении.