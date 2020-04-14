В Турции временно освободили около 90 тысяч заключенных из-за пандемии

Парламент Турции принял постановление о временном освобождении около 90 тысяч заключенных в связи с пандемией коронавируса, свидетельствуют итоги голосования.
Согласно законодательному акту, внесенному правящей Партией справедливости и развития и националистической Партией национального движения, временно освобождаются из мест лишения свободы те, кто был осужден за нетяжкие преступления, отбывающие наказание в колониях-поселениях. Они будут освобождены на срок до 31 мая, после чего продолжат отбывать наказание.
Согласно постановлению, если пандемия к этому времени не пойдет на спад, то срок пребывания на свободе может быть продлен.(РИА Новости)
| 2020-04-14T12:12:10+00:00 14 апреля 2020, 11:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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