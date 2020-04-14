В Турции временно освободили около 90 тысяч заключенных из-за пандемии

Парламент Турции принял постановление о временном освобождении около 90 тысяч заключенных в связи с пандемией коронавируса, свидетельствуют итоги голосования.

Согласно законодательному акту, внесенному правящей Партией справедливости и развития и националистической Партией национального движения, временно освобождаются из мест лишения свободы те, кто был осужден за нетяжкие преступления, отбывающие наказание в колониях-поселениях. Они будут освобождены на срок до 31 мая, после чего продолжат отбывать наказание.