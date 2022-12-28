Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что пять террористов, готовивших теракт в Турции, задержаны со взрывчаткой на юго-востоке страны. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, задержанные «получали инструкции из Ирана».

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала Ahaber заявил, что бомбу, использованную для теракта в Стамбуле, изготовили по указаниям из соцсети.

По словам Сойлу, взрывное устройство буквально собрали онлайн, пользуясь указаниями через каналы в социальной сети.

Он добавил, что бомбу собрали и заложили, используя телефон члена Рабочей партией Курдистана (РПК), связанного с США. Также указание для совершения теракта могло поступить из сирийского города Кобани, а исполнитель мог попасть на территорию Турции через город Африн.