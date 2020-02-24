В Турции арестован командир разбившегося в Стамбуле самолета

Командир экипажа самолета, потерпевшего 5 февраля крушение в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле, арестован судом в Турции, передает телеканал NTV.

Сообщается, что суд удовлетворил требование прокуратуры об аресте командира воздушного судна Махмуда Арслана по обвинению в «причинении смерти и увечья более чем одному человеку по неосторожности».

Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший 5 февраля рейс PC2193 Измир-Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части. Согласно заявлению главы минздрава Турции, три человека погибли, 179 были ранены. (РИА Новости)