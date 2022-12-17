В Центре Гейдара Алиева состоялся вечер памяти легенды мирового джаза, основоположника направления джаз-мугам, величайшего джазового пианиста XX века Вагифа Мустафазаде «Мама. Ичеришехер. Хазар…».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на вечере известные музыканты направления джаз-мугам исполнили произведения Вагифа Мустафазаде. На концерте выступили народный артист Алим Гасымов, заслуженные артисты Эмиль Афрасияб, Исфар Сарабски, Искендер Алескеров, Руслан Гусейнов, музыканты Этибар Асадли, Рияд Маммадов, Эльбей Мамедзаде, Ниджат Асланов, Эльвин Баширов, Вургун Векилов и руководитель ансамбля «Гайтагы» народный артист Энвер Садыгов и Бакинский камерный оркестр под дирижерством Фуада Ибрагимова.

Концертная программа была встречена публикой с интересом и сопровождалась аплодисментами.

Благодаря своим оригинальным композициям, богатым восточным колоритом, импровизациям и смешениям ритмов мугама и джаза, Вагиф Мустафазаде стал живой легендой. Он был основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио «Кавказ» при Государственной филармонии Грузии. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли «Лейли» (1970), «Севиль» (1971), «Мугам» (1977).

Известный джазмен — лауреат фестивалей «Таллинн-66», «Таллинн-67», бакинского фестиваля «Джаз-69», Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля «Тбилиси-78», принесшего ему звание лучшего пианиста. В 1979 году на Международном джазовом конкурсе в Монако он завоевал I премию и приз — белый рояль.