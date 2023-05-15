Несколько десятков человек проводят перед парламентом Грузии в центре Тбилиси акцию протеста с требованием отменить прямое авиасообщение с Россией. Акцию транслируют в прямом эфире местные телеканалы.

Участники митинга подвергают критике положительную реакцию грузинских властей на решение Москвы снять запрет на прямые рейсы и отменить для граждан Грузии визовый режим. Они требуют от руководства страны ввести запрет на прямое авиасообщение, которое, как ожидается, скоро начнет осуществляться между Тбилиси и Москвой. Протест проходит позади здания парламента, площадь перед фасадом здания на проспекте Руставели, где обычно проходят массовые акции, свободна.

Среди организаторов акции гражданские активисты, лидеров оппозиционных партий у парламента нет.