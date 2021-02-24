В Тбилиси проходит акция с требованием освободить оппозиционера Мелию

Представители оппозиционных партий Грузии, требующие освободить председателя «Единого национального движения» Нику Мелию, проводят шествие-перформанс, проезжая колоннами автомобилей по Тбилиси, двигаясь в сторону тюрьмы, куда поместили оппозиционера, заявили участники акции.
«Наше шествие-перформанс началось. Мы проедем по центральным улицам города и доедем до Руставской тюрьмы, куда посадили Нику Мелию. Это акция знак поддержки и солидарности», — заявил один из активистов.
Согласно пресс-релизу партии «Единое национальное движение» сказано, что оппозиционеры также готовят протестное шествие по проспекту Руставели и акцию у парламента в пятницу.(РИА Новости)