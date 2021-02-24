В Тбилиси проходит акция с требованием освободить оппозиционера Мелию

 Представители оппозиционных партий Грузии, требующие освободить председателя «Единого национального движения» Нику Мелию, проводят шествие-перформанс, проезжая колоннами автомобилей по Тбилиси, двигаясь в сторону тюрьмы, куда поместили оппозиционера, заявили участники акции.

«Наше шествие-перформанс началось. Мы проедем по центральным улицам города и доедем до Руставской тюрьмы, куда посадили Нику Мелию. Это акция знак поддержки и солидарности», — заявил один из активистов.

Согласно пресс-релизу партии «Единое национальное движение» сказано, что оппозиционеры также готовят протестное шествие по проспекту Руставели и акцию у парламента в пятницу.(РИА Новости)
| 2021-02-24T16:35:07+04:00 24 февраля 2021, 17:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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