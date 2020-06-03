В т/ц «Садарак» усилен контроль за ношением медицинских масок

Контроль за ношением медицинских масок в торговом центре (т/ц) «Садарак» усилен, сказал советник председателя правления т/ц Микаил Гадимов.

По его словам, комиссия внутреннего контроля постоянно проводит рейды на территории: «Со дня возобновления работы торгового центра, то есть с 31 мая, предпринимателям и продавцам бесплатно было роздано 15 тысяч медицинских масок. Кроме того, руководство торгового центра заключило договор с заводом по производству медицинских масок в Сумгайыте, и все аптеки на территории центра снабжены масками. Аптеки тоже проверяются на наличие в них масок».

Гадимов отметил, что сотрудники Гарадагского РУП также проводят рейды на территории торгового центра, контролируя вопрос ношения масок предпринимателями, продавцами и посетителями: «Рейды были проведены 1 и 2 июня. В ходе рейдов к ответственности за неношение масок были привлечены, согласно законодательству, около 10 человек. В настоящее время внутренний контроль на территории торгового центра в связи с данным вопросом продолжается».

Он добавил, что покупателей в торговом центре пока не много: «Работа только возобновилась, поэтому людей пока мало».(Trend)