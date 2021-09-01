Близкие режиссера AzTV Арзу Мамедовой, скончавшейся 23 августа от COVID-19, выступили в СМИ с различными версиями о причине смерти женщины.

По одному из них, А.Мамедова скончалась после вакцинации.

В TƏBİB сообщили, что 3 августа Арзу Мамедова была привита первой дозой вакцины от коронавируса. «23 августа у А.Мамедовой зафиксирован положительный результат теста на коронавирус. Было бы неверно связывать ухудшение состояния женщины и ее гибель с вакциной без проведения экспертизы», — отметили в TƏBİB.(Report)