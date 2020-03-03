В США сравнили позицию по Крыму с непризнанием стран Прибалтики частью СССР

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор сравнил позицию Вашингтона по воссоединению Крыма с Россией с непризнанием включения Эстонии, Литвы и Латвии в состав СССР в 1940 году. Соответствующее заявление он сделал в понедельник на брифинге для журналистов. Стенограмму беседы распространило американское внешнеполитическое ведомство.

По словам постпреда США при ОБСЕ, Соединенные Штаты «никогда не соглашались с утверждением о том, что страны Прибалтики являются частью Советского Союза». «Мы намерены точно так же отстаивать наши убеждения в данном случае, пока [ситуация] не изменится, — сказал он, отвечая на вопрос касательно позиции Вашингтона по Крыму. — Во внешней политике России должны произойти изменения. Пока этого не случилось, но однажды это произойдет, и Соединенные Штаты намерены придерживаться своих принципов и положений заключительного акта [Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, завершающая стадия которого состоялась в Хельсинки в 1975 году]».

Независимые прибалтийские государства Эстония, Латвия и Литва были включены в состав СССР в 1940 году. Это произошло в результате подписания Договора о ненападении между СССР и нацистской Германией, также известного как пакт Молотова — Риббентропа, и германо-советского Договора о дружбе и границе. Вхождение прибалтийских государств в состав СССР не было признано рядом государств, в том числе США.(ТАСС)