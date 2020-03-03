В США рассказали, когда могут начаться испытания вакцины от COVID-19

Американские фармакологические компании могут приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в ближайшие шесть недель, заявил вице-премьер США Майк Пенс.

«Примечательно, что не исключено, что будет вакцина, которую направят на клинические испытания в течение следующих шести недель», — сказал он журналистам.

При этом, сославшись на экспертов, Пенс признал, что вакцина вряд ли будет доступна до конца этого года или начала следующего.