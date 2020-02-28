В США рассказали, на каких поверхностях дольше живет коронавирус

Санитарные власти США проанализировали различные типы поверхностей с точки зрения среды обитания коронавируса, передает агентство Рейтер со ссылкой на директора Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) Роберта Редфилда.
«На меди и стали (вирус — ред.) сохраняется типичным образом порядка двух часов. На других поверхностях — бумаге или пластике — дольше, и мы это исследуем», — заявил Редфилд в ходе слушаний в палате представителей США.
Также, по словам директора центра, являющегося федеральным агентством в структуре минздрава США, именно зараженные поверхности, а не передача инфекции воздушно-капельным путем могли стать причиной вспышки коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess.(РИА Новости)