Министерство юстиции США проведет новый обзор документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, которые ранее были засекречены американским правительством. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении президента Джо Байдена.

Президент США заверил, что его администрация привержена «максимальной степени прозрачности в рамках закона». В связи с этим, по словам американского лидера, он приветствует решение Минюста, который «пообещал провести свежий обзор документов, в отношении которых правительство ранее воспользовалось своими привилегиями [засекречивать данные]».

Ранее около 1,8 тыс. американцев, в том числе родственники жертв терактов 11 сентября, подписались под письмом Байдену, в котором призвали его воздержаться от посещения памятных мероприятий, приуроченных к очередной годовщине трагедии, пока он не рассекретит обстоятельства терактов. Авторы обращения убеждены, что в этих документах содержатся доказательства причастности лидеров Саудовской Аравии к случившемуся. Кроме того, группа обратила внимание на то, что Байден, еще будучи кандидатом в президенты, обязался раскрыть как можно больше информации на данный счет, но так и не сделал этого.