В США потребовали отозвать 158 тысяч машин Tesla из-за дефекта

Национальное управление дорожной безопасности при Минтрансе США потребовало у компании Tesla отозвать 158 тысяч машин из-за возможных дефектов, пишет Reuters со ссылкой на письмо регулятора.

Речь идет об электромобилях Model S и Model X. Регулятор утверждает, что неполадки найдены в главном блоке управления машин, в частности в дисплее.

Tesla основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Изначально компания производила электромобили, но позже расширила свою деятельность и занялась разработкой солнечных батарей и других энергонакопительных систем.(Газета.Ru)

| 2021-01-14T11:21:09+04:00 14 января 2021, 12:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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