В США обвинили Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем

Генпрокурор США Уильям Барр обвинил компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, которые, по его словам, пытаются организовать слежку за гражданами, сообщает CNBC.

«Было много сообщений, что Apple сотрудничает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры данных, чтобы эти правительства могли организовать масштабное наблюдение», — заявил Барр

Также генпрокурор заявил, что политика Apple по защите персональных данных является неприемлемой и угрожает безопасности США. По словам Барра, Apple отказывается помогать спецслужбам взломать телефоны преступников. (gazeta.ru)