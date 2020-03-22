В США назвали главный недостаток Ту-160

У российского (советского) стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отсутствуют серьезные конструктивные недостатки за исключением главного — данный самолет не использует стелс-технологии, полагают в The Hational İnterest.

«Самый быстрый бомбардировщик из когда-либо построенных. Самый большой бомбардировщик из когда-либо построенных. Самый тяжелый бомбардировщик из когда-либо построенных», — пишет о Ту-160 американский журнал.

Издание напоминает, что в настоящее время российский самолет проходит модернизацию, которая требует организации соответствующей производственной цепочки, что «является слабым местом в России».

В ноябре 2019 года Казанский авиационный завод завершил  сборку первого модернизированного Ту-160М.

В ноябре индустриальный директор авиационного кластера  Ростех Анатолий Сердюков заявил , что создание сверхзвукового пассажирского самолета на базе Ту-160, о необходимости чего ранее заявлял президент России Владимир Путин, приводит к обязательному решению ряда «прорывных задач».

Серийное производство модернизированного Ту-160М (Ту-160М2) должно начаться с 2021 года в Казани. Первый полет Ту-160 совершил в декабре 1981 года. Всего было произведено 35 таких бомбардировщиков (lenta.ru)

| 2020-03-22T01:50:04+00:00 22 марта 2020, 07:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss