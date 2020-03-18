В США начали тестировать вакцину от коронавируса на людях

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявил о начале клинических испытаний на людях вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. За добровольцами, участвующими в тестировании будут наблюдать в течение года.

Для испытания будут отобраны 45 добровольцев, каждый из которых получит по две инъекции вакцины одной и той же дозы с интервалом в 28 дней. Сами дозы будут различаться, составляя 25, 100 и 150 микрограмм. Исследование оценит опытную вакцину на безопасность и способность вызывать иммунный ответ у участников, а также определит оптимальную дозировку.

Вакцина, получившая название мРНК-1273, разработана Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) совместно с биотехнологической компанией Moderna, базирующейся в Кембридже, штат Массачусетс.

Ученые отмечают, что клинические испытание первой фазы, которые будут проводиться в Вашингтонском научно-исследовательском институте здоровья Kaiser Permanente (KPWHRI) в Сиэтле, — это только начало длительного процесса проверки безопасности и эффективности препарата.