В США начали тестировать вакцину от коронавируса на людях

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявил о начале клинических испытаний на людях вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2. За добровольцами, участвующими в тестировании будут наблюдать в течение года.
Для испытания будут отобраны 45 добровольцев, каждый из которых получит по две инъекции вакцины одной и той же дозы с интервалом в 28 дней. Сами дозы будут различаться, составляя 25, 100 и 150 микрограмм. Исследование оценит опытную вакцину на безопасность и способность вызывать иммунный ответ у участников, а также определит оптимальную дозировку.
Вакцина, получившая название мРНК-1273, разработана Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) совместно с биотехнологической компанией Moderna, базирующейся в Кембридже, штат Массачусетс.
«Поиск безопасной и эффективной вакцины для предотвращения заражения SARS-CoV-2 является неотложным приоритетом общественного здравоохранения, — приводятся в пресс-релизе слова директор NIAID Энтони Фаучи (Anthony Fauci). — Это исследование фазы 1, запущенное с рекордной скоростью, является важным первым шагом на пути к достижение этой цели». Прошло всего 66 дней от генетического секвенирования вируса до первой инъекции опытной вакцины человеку.(РИА Новости)