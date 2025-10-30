Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что проводить испытания ядерного оружия необходимо время от времени даже при отсутствии угроз, чтобы убедиться, что оно функционирует должным образом.

«У нас большой ядерный потенциал. Очевидно, у русских тоже большой ядерный арсенал, у китайцев большой ядерный арсенал. Иногда его необходимо тестировать, чтобы убедиться, что всё функционирует и работает как положено», — сказал Вэнс, комментируя решение президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний.

«Мы и так знаем, что оно работает должным образом, но мы должны контролировать ситуацию, и президент просто хочет убедиться, что мы это делаем», — добавил американский вице-президент.

Вэнс отметил, что Трамп собирается сотрудничать с другими государствами, в том числе с теми, у которых «не лучшие взаимоотношения с США», чтобы попытаться ограничить распространение ядерного оружия.