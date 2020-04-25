В США началась проверка в связи с падением цен на нефть марки WTI ниже нуля

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) Соединённых Штатов начала проверку причин резкого падения цен на нефть марки WTI до отрицательных значений.

Начать расследование потребовал основатель нефтегазовой компании Continental Resources Харольд Хамм, направивший СFTC письмо, котором в качестве возможных причин резкого падения цен указывались «манипуляция рынком» и «системный сбой».

Напомним, 20 апреля майские фьючерсы WTI ушли в минус и произошел исторический обвал цен, когда американская нефть потеряла в цене 300% и впервые стала отрицательной, упав до отметки в » минус 37 долларов» (kp.ru)

| 2020-04-25T12:01:20+00:00 25 апреля 2020, 12:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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