В США мужчина подвергся нападению медведя. Об этом сообщает WJAC.

Как отмечают журналисты, инцидент произошел в штате Пенсильвания. Американец по имени Джон Сварц направился в гараж, где встретил голодное животное. Хищник пытался найти еду в мусоре.

Медведь прижал мужчину к стене и укусил за голову. После этого хищник сбежал. Жена пострадавшего вызвала скорую помощь. Медики обработали полученные травмы и сделали мужчине прививку от столбняка.

«Это было ужасно, но нам повезло, что все закончилось так. У него пара ран, но они заживут», — поделилась его супруга.

Прибывшие на место полицейские приготовили для хищника ловушку, чтобы изловить его. Тем не менее Сварц не хотел бы, чтобы медведя усыпили.