Власти американского штата Орегон решили привлечь 500 солдат Национальной гвардии в связи с нехваткой медперсонала на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

По данным ТАСС, с начала июля число ежедневных случаев SARS-CoV-2 выросло со 120 до 2 300. Таких цифр не было в регионе даже в конце прошлого года во время очередной волны COVID-19. Резкое ухудшение эпидситуации связано с распространением «дельта»-штамма.

«Чтобы оказать поддержку нашим больницам, переполненным пациентами, я мобилизую для начала 500 служащих Национальной гвардии», — заявила Кейт Браун, губернатор штата Орегон. И добавила, что при необходимости число военных быть увеличено до полутора тысяч (rg.ru).