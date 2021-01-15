В США более 1,3 млн человек получили вторую дозу вакцины от коронавируса

Более 1,3 млн американцев получили вторую дозу вакцины от нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Согласно этим сведениям, к настоящему моменту в США применены более 11 млн доз вакцин, привиты в общей сложности 9,7 млн человек. Из них 1,3 млн уже получили вторую дозу вакцины, необходимую для появления иммунитета к коронавирусу.

По данным ЦКПЗ США, большинство введенных вакцин (6,5 млн) разработаны американской компанией Pfizer и германской BioNTech. 4,6 млн произведены американской компанией Moderna. В случае с вакциной Pfizer и BioNTech, применение которой началось 14 декабря, интервал между введением первой и второй доз составляет 21 день, а для препарата Moderna, применение которого началось спустя неделю, — 28 дней.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 23,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 388,5 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.