В США арестовали двоих мужчин, укравших у епископа драгоценности на сумму более $1 млн, пишет Complex.

Как сообщил Бреон Пис, прокурор Восточного округа Нью-Йорка, 23-летнему Джувану Андерсону и 23-летнему Сэй-Квану Поллаку были предъявлены обвинения в вооруженном ограблении. По версии следствия, подозреваемые с оружием в руках забежали в церковь во время службы и украли у епископа украшения.

Епископ Ламор Уайтхед поблагодарил полицейских за работу, сообщив, что он рад услышать, что преступники пойманы. Кроме того, мужчина ответил всем критикам, которые недовольны количеством его украшений и посоветовал людям извиниться.

Если вина Писа и Полпаку будет доказана, им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Сообщается, что у подозреваемых ранее уже были проблемы с законом.