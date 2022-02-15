В случае признания террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Россия выйдет из Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе со всеми сопутствующими последствиями.
Об этом 15 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Относительно возможного признания российской думой так называемых «ЛДНР». Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров», – сказал Кулеба.
Сегодня депутаты Госдумы России большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
За проект постановления проголосовали 351 депутат, из которых 16 выступили против и один воздержался.
Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее главой Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости т.н. Донецкой и Луганской народных республик. В документе сказано, что Госдума просит президента рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». (gordonua.com)