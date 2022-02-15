В случае признания террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Россия выйдет из Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе со всеми сопутствующими последствиями.

Об этом 15 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Относительно возможного признания российской думой так называемых «ЛДНР». Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров», – сказал Кулеба.