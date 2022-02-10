Реактор «Оскарсхамн-3», самый мощный из всех, установленных на шведских АЭС, временно выведен из эксплуатации из-за повреждения топлива.

Как передает #, об этом в четверг сообщает телеканал SVT.

Реакторы АЭС регулярно проходят плановую профилактику. На «Оскарсхамн-3» она должна была состояться в апреле. Изначально руководство рассчитывало решить возникшую проблему в ходе этих работ, но потом пришло к выводу о необходимости оперативного вмешательства.

Остановка реактора произойдет 19 февраля. В компании-владельце OKG заявили, что никакой угрозы для людей или окружающей среды возникшая нештатная ситуация не представляет.

«Мы исходим из того, что реактор будет остановлен на 9 дней по 27 февраля включительно», — сообщила представитель OKG Дезире Лильеваль.

«Оскарсхамн-3» производит 1 450 мегаватт электроэнергии, что больше совокупного объема двух прекративших эксплуатироваться его предшественников. Остановка реактора означает риск высоких цен на электроэнергию, полагают эксперты.