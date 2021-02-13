В Шуше сгорели два дома

В двух домах в Шуше произошел пожар.

Как сообщает Министерства по чрезвычайным ситуациям, в городе Шуша сгорели воспламеняемые конструкции одноэтажного дома общей площадью 250 кв.м и примыкающей к нему пристройки общей площадью 100 кв.м. Близлежащие строения защищены от огня. Пожар был потушен.

Кроме того, в городе Шуша на площади 4 кв.м сгорели воспламеняемые конструкции крыши двухэтажного 3-комнатного дома общей площадью 50 кв.м. Оставшаяся часть дома защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.