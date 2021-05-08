В Шуше будет построена новая школа

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству новой общеобразовательной школы в городе Шуша.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства Шушинской городской полной средней школы номер 1 на 960 ученических мест из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально выделено 3,0 (три) миллиона манатов.

| 2021-05-08T19:11:48+04:00 8 мая 2021, 20:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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