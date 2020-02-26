В школах Токио меняют время занятий и сдвигают сроки каникул

Муниципальные школы Токио изменят время начала занятий, сократят масштаб мероприятий, а также, возможно, ускорят начало весенних каникул, сообщает РИА Новости. Такое решение было принято на заседании штаба по противодействую распространения нового типа коронавируса COVID-19.
«Ближайшие две недели — важнейшие для максимального сдерживания резкого роста заболеваний. Повторю еще раз — это критически важный период», — сказала на заседании губернатор Токио Коикэ Юрико.
Для того чтобы избежать лишнего риска заражения детей при поездках в электричках и метро в час пик, решено сдвинуть начало занятий на более позднее время. В марте в Японии заканчивается учебный год и проходят выпускные церемонии и мероприятия. В этом году решено свести их к минимум, отказавшись от прощальных вечеров. Стоит вопрос о сокращении масштабов и времени церемоний вручения дипломов выпускникам. В Токио будет также рассматриваться вопрос об изменении времени начала весенних каникул, сдвинув его на более раннее время.