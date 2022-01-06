Власти КНДР заявили, что в среду, 5 января, в стране провели испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и «точно попала в цель». Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап.

По их информации, Северная Корея, вероятнее всего, запустила баллистическую ракету малой дальности. Агентство также предположило, что пуск могли произвести в рамках северокорейских зимних военных учений.

Это первое предполагаемое испытание вооружений Северной Кореи в 2022 году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда КНДР провела испытания новой баллистической ракеты подводного базирования. Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщал, что ракета была выпущена в 10.17 по местному времени недалеко от города Синпхо в провинции Хамген-Намдо, расположенного на побережье Японского моря. В связи с испытаниями Япония направила КНДР ноту протеста. (Газета.ру)