Группа сенаторов от обеих партий внесла законопроект, предусматривающий гуманитарную, техническую и военную помощь Армении, сообщает moscowtimes.ru. Финансовая помощь Еревану в военной и энергетической сферах может способствовать отдалению Армении от России, партнерство с которой в руководстве южнокавказской республики теперь называют «стратегической ошибкой».

Сумма военной помощи предлагается небольшая — $10 млн. Но сенаторы готовы дать ее армянским военным для укрепления сотрудничества в сферах, где страны уже начали взаимодействовать: совместная подготовка и учения, оперативная совместимость войск США и Армении, тренировка для участия в миротворческих операциях, а также обеспечение независимости Армении. В сентябре в стране прошли 10-дневные совместные учения армянских и американских сил на базе учебной миротворческой бригады «Зар».

Кроме того, сенаторы предлагают выделить по $650 млн на три ближайших финансовых года (с октября 2023 г.) для обеспечения энергетической безопасности Армении и развития внутреннего производства энергоресурсов. В частности, предусматривается интеграция и синхронизация электросетей Армении и Грузии.

Армянский энергосектор сильно зависит от России, которая является единственным поставщиком газа, ядерного топлива для местной АЭС, а также управляет армянскими гидроэлектростанциями.

Сенаторы, которые навряд ли смогут найти на карте Армению, также предлагают ввести санкции за якобы «этнические чистки в Нагорном Карабахе» против президента Азербайджана, руководителей вооруженных сил и спецслужб, а также других официальных лиц, которые отдавали приказы о блокаде региона и проведении в нем военных операций.