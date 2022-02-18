Испанская железнодорожная компания Renfe объявила набор женщин на 30 вакансий машиниста высокоскоростных поездов, которые будут курсировать между Меккой и Мединой. Как передает «Интерфакс», об этом сообщает ВВС.

По сообщению, на эти вакансии поступило 28 000 заявлений.

Предполагается, что соискательницы, которые получат эти места, пройдут в течение года обучение, и затем приступят к работе.

Подобное объявление о работе для женщин появилось в королевстве впервые, отмечает ВВС. Страна в течение десятилетий была в числе аутсайдеров в плане женского труда. Но в последние годы, в связи с намерением наследного принца Мохаммеда бин Сальмана ослабить гендерную сегрегацию, правительство стало расширять возможности для трудоустройства женщин и проводить социальные реформы. К примеру, женщинам в 2019 году разрешили путешествовать на небольшие расстояния без сопровождающих родственников мужского пола. В 2018 году им разрешили водить машину и работать нотариусами.

В результате за пять лет доля женщин среди трудящихся королевства почти удвоилась и составила 33%. Однако до сих пор саудовским женщинам необходимо разрешение ответственных за них мужчин для вступления в брак, выхода из тюрьмы или получения определенной медицинской помощи.